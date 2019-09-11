2019-09-11T15:23:35+03:00
Экономика

Кубань стала пятым регионом в России по объемам доходов бюджета

С прошлого года край поднялся в данном рейтинге на 2 строчки
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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По объемам доходов регионального бюджета Краснодарский край занял пятое место среди регионов России. В минувшем году Кубань занимала седьмое место данного рейтинга. Ожидается, что в 2019-м бюджет региона преодолеет отметку в 300 млрд рублей полученных собственных доходов.

_ основные поступления обеспечивают предприятия ТЭК, а также налог на прибыль, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что с начала года показывают стабильный рост такие отрасли региональной экономики, как: промышленность, сельское хозяйство, розничная торговля и другие. К концу 2019-го госдолг края должен снизится на 40 млрд рублей.

Напомним, вице-губернатор Игорь Галась рассказал, что в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило 15,1 миллиардов рублей от продажи 29,1 процентов акций розничной сети «Магнит».

ИСТОЧНИК KP.RU

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