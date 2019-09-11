2019-09-11T17:51:30+03:00
Общество

Прокуратура Кубани добилась погашения долга по зарплате на 1,5 млн рублей

Именно столько предприятие задолжало более чем 43 работникам
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Северском районе сотрудники прокуратуры провели проверку на ООО «Комбинат Кооперативной Промышленности», которое занимается производством хлебобулочной продукции.

- В ходе проверки было установлено, что 43 работникам заработная плата не выплачивалась в установленные действующим законодательством сроки. В результате, предприятие оказалось должно им порядка 1,5 млн рублей, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В связи с выявлением данного факта, сотрудники ведомства обратились с исковым заявлением в суд, который обязал руководителя предприятия погасить задолженность перед работниками. Что, в последствии, и было сделано.

Помимо этого, в отношении руководителя хлебокомбината возбудили дело об административном правонарушении.

Напомним, Белореченская межрайонная прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в ООО «Пшеха». Выяснилось, что предприятие задолжало более 100 тысяч рублей 4 работникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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