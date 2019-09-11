В Краснодаре дети ходят в школу по проезжей части дороги
В краснодарском поселке Северном дети вынуждены ходить в школу по проезжей части дороги. Это произошло из-за того, что подрядчик не успел закончить ремонт тротуара по улице Дорожной на участке от Пригородной до 3 Трудовой.
- Чиновники обещали, что все работы завершат до 15 августа, затем сроки передвинули на конец месяца, но и 2-го сентября дети вынуждены были идти с портфелями и букетами на Первый звонок прямо по дороге, - пишет РИА «Регион online».
Стоит отметить, что и на данный момент тротуар не готов, и дети продолжают рисковать жизнью, отправляясь в школу по проезжей части.
Напомним, в Сочи мальчика госпитализировали с урока физкультуры. Инцидент произошел в школе №82 поселка Дагомыс. У шестиклассников в тот день был урок физкультуры. Пока девочки сдавали пресс, мальчики отправились на турники подтягиваться.
ИСТОЧНИК KP.RU