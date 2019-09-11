2019-09-11T18:19:58+03:00
Общество

В Краснодаре дети ходят в школу по проезжей части дороги

Из-за халатности чиновников тротуар к учебному заведению так и не подвели
Максим ОСОКИН
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Фото: T.ME/GHESTKRDФото: T.ME/GHESTKRD
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В краснодарском поселке Северном дети вынуждены ходить в школу по проезжей части дороги. Это произошло из-за того, что подрядчик не успел закончить ремонт тротуара по улице Дорожной на участке от Пригородной до 3 Трудовой.

- Чиновники обещали, что все работы завершат до 15 августа, затем сроки передвинули на конец месяца, но и 2-го сентября дети вынуждены были идти с портфелями и букетами на Первый звонок прямо по дороге, - пишет РИА «Регион online».

Стоит отметить, что и на данный момент тротуар не готов, и дети продолжают рисковать жизнью, отправляясь в школу по проезжей части.

Напомним, в Сочи мальчика госпитализировали с урока физкультуры. Инцидент произошел в школе №82 поселка Дагомыс. У шестиклассников в тот день был урок физкультуры. Пока девочки сдавали пресс, мальчики отправились на турники подтягиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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