Кубань на 90% готова к старту отопительного сезона
Муниципалитеты Краснодарского края готовы к новому отопительному сезону более чем на 90%. Завершить все работы в данном направлении планируют к 1 октября.
- Уже сегодня готовы к подаче тепла более 2,5 тысяч котельных. При этом в регионе каждый год растет темп модернизации таких объектов, а также количество новых тепловых мощностей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
До 2029 года полностью модернизируют котельные в Северском, Красноармейском, Крыловском, Калининском, Успенском, Курганинском, Новокубанском, а также в Горячем Ключе. На это планируют потратить порядка 1,5 млрд рублей.
На случай ЧП на Кубани создали резерв мобильных электрических станций. Сейчас в наличии более 1600 резервных источников энергии.
Напомним, в Краснодарском крае отремонтируют более 150 км теплотрасс.
ИСТОЧНИК KP.RU