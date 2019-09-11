Кубань на 90% готова к старту отопительного сезона

11 Сент. 19:15 2019-09-11T19:15:39+03:00

Завершить все работы в этом направлении планируют к 1 октября

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Муниципалитеты Краснодарского края готовы к новому отопительному сезону более чем на 90%. Завершить все работы в данном направлении планируют к 1 октября.

- Уже сегодня готовы к подаче тепла более 2,5 тысяч котельных. При этом в регионе каждый год растет темп модернизации таких объектов, а также количество новых тепловых мощностей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

До 2029 года полностью модернизируют котельные в Северском, Красноармейском, Крыловском, Калининском, Успенском, Курганинском, Новокубанском, а также в Горячем Ключе. На это планируют потратить порядка 1,5 млрд рублей.

На случай ЧП на Кубани создали резерв мобильных электрических станций. Сейчас в наличии более 1600 резервных источников энергии.

Напомним, в Краснодарском крае отремонтируют более 150 км теплотрасс.

ИСТОЧНИК KP.RU