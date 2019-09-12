В горах Сочи канатные дороги подготовят к зимнему сезону

СЕГОДНЯ 07:38 2019-09-12T07:38:26+03:00

3 октября они будут закрыты для посещения

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Регламентные работы на канатных дорогах курорта «Газпром» в Сочи стартуют с 16 сентября. 3 октября все канатные дороги комплекса будут закрыты для посещения. Весь день здесь будут идти технические работы.

На сезонную модернизацию с 15 сентября до 6 октября закроют гостиничный комплекс «Поляна 1389 Отель и Спа». С 30 сентября в аквапарке будет проходить реконструкция детской зоны и горок.

На курорте «Горки Город» регламентные работы начнутся 7 октября. До начала горнолыжного сезона закроют канатные дороги «Аибга» и «Черная Пирамида». Главную панорамную площадку, подвесной мост и веревочный проход для посетителей будет перекрыт с 21 октября по 15 ноября. Временно прекратит работу главная канатная дорога «Горки Город».

- На горнолыжном курорте «Роза Хутор» летний сезон продлится до начала ноября. Регламентные работы запланированы на период межсезонья. Новый зимний сезон начнется в середине декабря, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, муниципалитеты Краснодарского края готовы к новому отопительному сезону более чем на 90%. Завершить все работы в данном направлении планируют к 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU