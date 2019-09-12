В Сочи Нетаньяху встретится с Путиным

СЕГОДНЯ 08:09 2019-09-12T08:09:45+03:00

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Премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху 12 сентября совершит однодневный визит в Россию, чтобы обсудить «сирийский вопрос». Сегодня он планирует посетить Сочи.

Нетаньяху в третий раз приезжает в Россию, в этом году он посещал Москву в феврале и апреле.

Он специально прилетает в страну, чтобы провести переговоры с российским президентом и министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудят региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, Сергей Пуликовский стал руководителем департамента внутренней политики Кубани. Его представил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом совещании в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU