2019-09-12T08:09:45+03:00
Общество

В Сочи Нетаньяху встретится с Путиным

Также израильский премьер проведет переговоры с Сергеем Шойгу
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Сочи Нетаньяху встретится с ПутинымВ Сочи Нетаньяху встретится с ПутинымФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху 12 сентября совершит однодневный визит в Россию, чтобы обсудить «сирийский вопрос». Сегодня он планирует посетить Сочи.

Нетаньяху в третий раз приезжает в Россию, в этом году он посещал Москву в феврале и апреле.

Он специально прилетает в страну, чтобы провести переговоры с российским президентом и министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудят региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, Сергей Пуликовский стал руководителем департамента внутренней политики Кубани. Его представил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом совещании в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24