На Кубани сформируют каталоги с товарами местных производителей

СЕГОДНЯ 08:31 2019-09-12T08:31:12+03:00

Это будет сделано для проведения госзакупок

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На Кубани уже формируются каталоги промышленных товаров и пищевых продуктов местных производителей. Списки будут рекомендованы при выборе поставщиков для государственных заказов. Это максимально будет ориентировать покупателей на взаимодействие с местными производителями.

Еще в мае этого года Вениамин Кондратьев поручал департаменту по регулированию контрактной системы создать условия для увеличения доли малого и среднего бизнеса Кубани в государственных закупках

- Поэтому основная задача разрабатываемого каталога – унификация описания товара для расширения конкуренции и большего привлечения кубанских производителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, по объемам доходов регионального бюджета Краснодарский край занял пятое место среди регионов России. В минувшем году Кубань занимала седьмое место данного рейтинга. Ожидается, что в 2019-м бюджет региона преодолеет отметку в 300 млрд рублей полученных собственных доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU