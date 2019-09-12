На Кубани сформируют каталоги с товарами местных производителей
На Кубани уже формируются каталоги промышленных товаров и пищевых продуктов местных производителей. Списки будут рекомендованы при выборе поставщиков для государственных заказов. Это максимально будет ориентировать покупателей на взаимодействие с местными производителями.
Еще в мае этого года Вениамин Кондратьев поручал департаменту по регулированию контрактной системы создать условия для увеличения доли малого и среднего бизнеса Кубани в государственных закупках
- Поэтому основная задача разрабатываемого каталога – унификация описания товара для расширения конкуренции и большего привлечения кубанских производителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, по объемам доходов регионального бюджета Краснодарский край занял пятое место среди регионов России. В минувшем году Кубань занимала седьмое место данного рейтинга. Ожидается, что в 2019-м бюджет региона преодолеет отметку в 300 млрд рублей полученных собственных доходов.
ИСТОЧНИК KP.RU