Кубань занимает третье место среди регионов по миграционному приросту

СЕГОДНЯ 08:51 2019-09-12T08:51:14+03:00

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В Краснодарском крае показатель миграционного прироста населения составил 18,7 тысяч человек. Это число снизилось по сравнению с цифрами прошлого года, когда за аналогичный период въехали 24,46 тысячи человек.

На первом месте Московская область. В первом полугодии туда переехали 48 тысяч человек. Если сравнивать с 2018 годом, то количество увеличилось почти на 4 тысячи

На втором месте Ленинградская область - 19 тыс. человек. Рост составил 3,4 тысячи человек. Такие цифры по итогам первого полугодия обнародовал Росстат.

Напомним, в Краснодарском крае в августе цены на продукты по сравнению с тем же периодом 2018 года увеличились на 4,5 процента, на непродовольственные товары - на 3,7 процентов, на услуги - на 4,4 процента.

Скачок цен был на яйца куриные, которые подорожали на 113,2 процентов. Овощи подешевели на 10,1 процентов, на 4,2 процента - сахар песок. Также на 13,2 процентов подорожал хлеб, на 12 процентов - крупа и бобовые.

ИСТОЧНИК KP.RU