В Краснодаре трехсекционный трамвай сломал зеркало об остановку

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-12T11:05:56+03:00

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В краевой столице утром 12 сентября трамвай зацепился зеркалом заднего вида за остановку на улице Зиповской. Очевидцы тут же засняли это и выложили в соцсети.

- Впрочем, неудивительно. На этих остановках даже люди не помещаются, а тут трамвай приехал, - пишут комментаторы в соцсетях.

Выяснилось, что зеркало на трехсекционном трамвае было выдвинуто чуть дальше, чем обычно. Из-за этого трамвай и зацепился.

- Поломку уже устранили, - уточняют в МУП «КТТУ».

Напомним, в Краснодаре с 12 по 15 сентября изменят схему движения шести трамвайных маршрутов. Специалисты будут проводить ремонт путей на пересечении улиц Ставропольской и Титаровской. Из-за этого вагоны под номерами: 4, 5, 6, 7, 8, 22 будут курсировать по-новому.

ИСТОЧНИК KP.RU