На Кубани 18-летнюю девушку вызвали в полицию за секс с 16-летним другом
В Сочи инспектор по делам несовершеннолетних получил информацию от 16-летнего ученика местной школы о том, что у него была половая связь с совершеннолетней девушкой. Об этом полицейский написал соответствующий рапорт.
- В ходе беседы с 18-летней подозреваемой в совершении правонарушения выяснилось, что она вступала в интимную связь с несовершеннолетним два раза. По ее словам, все происходило по обоюдному согласию, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
Юный «Ромео» подтвердил эти показания. В данный момент проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение. Девушка обязана явиться в отдел полиции по первому требованию правоохранителей.
Напомним, в полицию Новокубанского района поступило сообщение от сотрудника бригады скорой помощи. Медработник рассказала, что в хуторе Радищево молодой человек ранил ножом несовершеннолетнюю девушку.
ИСТОЧНИК KP.RU