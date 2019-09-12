На Кубани 18-летнюю девушку вызвали в полицию за секс с 16-летним другом

СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-12T11:46:22+03:00

Парень заявил сыщикам, что все было по обоюдному согласию

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В Сочи инспектор по делам несовершеннолетних получил информацию от 16-летнего ученика местной школы о том, что у него была половая связь с совершеннолетней девушкой. Об этом полицейский написал соответствующий рапорт.

- В ходе беседы с 18-летней подозреваемой в совершении правонарушения выяснилось, что она вступала в интимную связь с несовершеннолетним два раза. По ее словам, все происходило по обоюдному согласию, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Юный «Ромео» подтвердил эти показания. В данный момент проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение. Девушка обязана явиться в отдел полиции по первому требованию правоохранителей.

Напомним, в полицию Новокубанского района поступило сообщение от сотрудника бригады скорой помощи. Медработник рассказала, что в хуторе Радищево молодой человек ранил ножом несовершеннолетнюю девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU