На Кубани отметят 82-летие образования региона

СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-12T12:15:28+03:00

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В Краснодарском крае широко отметят 82-летие образования региона. Торжественные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах Кубани. В программе: концерты, тематические выставки, конкурсы на знание истории края, а также открытые уроки в школах.

- Главное событие – открытие праздника пройдет 13 сентября в Музыкальном региональной столицы. В этот же день жителей и гостей Краснодара приглашают на тематическую лекцию в мультимедийном парке «Россия – Моя история», рассказали «КП» - Кубань».

В каждом населенном пункте Анапы также запланирован ряд мероприятий с участием самодеятельных творческих коллективов. Во всех клубах 13 сентября пройдут тематические беседы, викторины.

Напомним, в Краснодаре 12 и 13 сентября ограничат движение транспорта на ряде центральных улиц. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню образования края. Сегодня до 17.00 нельзя проехать по улице Орджоникидзе на участке от Красноармейской до Красной. 13 числа с 6.00 до окончания мероприятия перекроют отрезок Красной от Мира до Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU