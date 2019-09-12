В 4 подземных пешеходных перехода Краснодара установят камеры видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-12T12:54:41+03:00

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Всего из 18 подземных переходов Краснодара видеокамеры не установлены в четырех. Поэтому глава города во время утреннего объезда дал соответствующее поручение своему заместителю Артему Доронину.

Системы видеонаблюдения сейчас работают в 14 подземных пешеходных переходах, в них установлены больше 80 видеокамер. Картинка выводится на экраны Единой дежурно-диспетчерской службы города.

- Глава города поручил дооборудовать еще 4 пешеходных перехода на Офицерской, напротив домов 46 и 52, на Российской и на пересечении улиц Ставропольской и Старокубанской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, ремонт подземных переходов в Краснодаре проводится впервые за 5 лет. Он стартовал в июне и завершится в октябре. Из 18 обновили уже 9. Они также будут на постоянном содержании и обслуживании. В 2020 году планируется провести капитальный ремонт комплекса подземных пешеходных переходов на пересечении улиц Старокубанской и Ставропольской.

ИСТОЧНИК KP.RU