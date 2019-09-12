2019-09-12T13:46:18+03:00
Общество

На Кубани ремонт дорог по нацпроекту завершился на два месяца раньше срока

На это было направлено 3,9 миллиарда рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани в трех городских агломерациях, а также на региональных участках к нормативному состоянию приведено более 240 километров дорог. Их ремонт завершили на 2 месяца раньше. Об этом сообщил глава региона.

На реализацию проекта в этом году было направлено 3,9 миллиарда рублей. В Краснодарской агломерации отремонтировали 51 объект общей протяженностью 67 километров. В Сочи восстановили 64 территории длиной в 85 километров, а в Новороссийске – 14 километров.

- Объем финансирования нацпроекта до 2024 года составит 25 миллиардов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Австрии открылась международная сельскохозяйственная выставка RIEDER MESSE 2019. Свой стенд здесь развернула делегация Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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