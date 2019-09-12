2019-09-12T14:02:44+03:00
Происшествия

В Туапсе произошло ДТП с участием полицейских

В аварии никто не пострадал [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: Кубанские новостиФото: Кубанские новости
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Утром 12 сентября в Туапсе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Авария попала на камеры наружного видеонаблюдения, а после ее выложили в социальные сети. На записи видно, как по дороге едут несколько полицейских автомобилей. Две машины проезжают перекресток, а в этот момент с перпендикулярной улицы выезжает легковой Nissan и врезается в еще одно авто правоохранителей.

- В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Назначено проведение служебной проверки, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП с участием полицейских.

Куда именно двигались служебные автомобили, в ведомстве не уточнили.

Напомним, в Крымском районе на подъезде к станице Неберджаевской 10 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие. Под колеса легковушки попал 57-летний мужчина. С травмами он был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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