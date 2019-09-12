В Туапсе произошло ДТП с участием полицейских
Утром 12 сентября в Туапсе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Авария попала на камеры наружного видеонаблюдения, а после ее выложили в социальные сети. На записи видно, как по дороге едут несколько полицейских автомобилей. Две машины проезжают перекресток, а в этот момент с перпендикулярной улицы выезжает легковой Nissan и врезается в еще одно авто правоохранителей.
- В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Назначено проведение служебной проверки, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ДТП с участием полицейских.
Куда именно двигались служебные автомобили, в ведомстве не уточнили.
Напомним, в Крымском районе на подъезде к станице Неберджаевской 10 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие. Под колеса легковушки попал 57-летний мужчина. С травмами он был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU