На Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение по пожароопасности

СЕГОДНЯ 14:05 2019-09-12T14:05:45+03:00

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В Краснодарском крае сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса 12 и 13 сентября. Спасатели просят граждан соблюдать ряд простейших правил.

- Запрещено разжигать костры в лесах и рядом с сухой растительностью, заметив дым или огонь необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону «101», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Также, из-за установившейся жаркой погоды спасатели советуют поменьше находиться на открытом солнце, носить головной убор, пить больше воды, стараться обильно не есть днем, а также отказаться от употребления спиртных напитков.

Напомним, 12 сентября поступило сообщение о пожаре на территории возле складов, которые находятся в поселке Индустриальном.В 10:45 к месту вызова были направлены подразделения Краснодарского ПСГ. В 10:46 они установили, что горят деревянные поддоны на открытой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU