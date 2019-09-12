В Анапе проходит фестиваль «Поющие струны России»

СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-12T14:33:44+03:00

В его рамках выступят оркестры и фольклорные ансамбли

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В Анапе открылся Международный фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей русских народных инструментов «Поющие струны России». Он проходит на курорте уже в 18 раз.

- Показывать свое мастерство и бороться за главный приз будут коллективы из Кабардино-Балкарии, Красноярского, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Московской, Ростовской и Рязанской областей- сообщили «КП» - Кубань в пресс-службе администрации Анапы.

Всех желающих приобщиться к прекрасному ждут 12 и 13 сентября в большом и каминном залах Центра культуры «Родина». Вход на мероприятие свободный.

Напомним, в Краснодарском крае широко отметят 82-летие образования региона. Торжественные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах Кубани. В программе: концерты, тематические выставки, конкурсы на знание истории Краснодарского края, а также открытые уроки в школах.

ИСТОЧНИК KP.RU