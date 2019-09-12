2019-09-12T15:36:33+03:00
Звезды

В День города в Краснодаре пройдут более 150 событий

Гостей и жителей краевой столицы приглашают присоединиться к празднованию
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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226 - й День рождения Краснодара будут праздновать 2 дня подряд - 21 и 22 сентября. Жителям и гостям краевой столице скучать точно не придется.

- В эти дни запланирована обширная праздничная программа. В городе пройдут выставки, ярмарки, концерты, спортивные мероприятия – всего более 150 событий, а по завершении 5 концертов небо украсят фейерверки , - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Праздничные мероприятия пройдут во всех парках краевой столицы, здесь можно будет не только погулять но и принять участие в конкурсах, розыгрышах, дегустациях, а также увидеть выступления краснодарских артистов.

Хэдлайнерами праздничных концертов станут «Иванушки International», Валерий Сюткин и «Рок-н-ролл бэнд», «Хор Турецкого», а также Алекс Малиновский, HammAli&Navai , Feduk.

С полным списком праздничных мероприятий можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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