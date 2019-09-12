«Автодор» создаст проект развития кубанских дорог

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-12T15:50:47+03:00

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На сайте госзакупок стартовал конкурс объявленный компанией «Автодор». По его итогам выберут подрядчика, который разработает проект развития дорожной сети юга России. Контракт оценивается почти в 349 млн рублей.

- Сейчас на рассмотрении находятся две заявки, причем за эту работу один из подрядчиков требует на 10 млн рублей больше, чем второй, - следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.

Наиболее пристальное внимание в проекте должно быть уделено развитию трасс Краснодарского края и Адыгеи. Подрядчик должен представить концепции строительства дорог: Джубга — Сочи, Краснодар — Абинск — Кабардинка, транспортному узлу Новороссийска, Новороссийск — Керчь, недостроенному тоннелю на участке Шаумяновского перевала автодороги дороги Майкоп — Туапсе.

Напомним, на Кубани ремонт дорог по нацпроекту завершился на два месяца раньше срока.

ИСТОЧНИК KP.RU