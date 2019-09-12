50 начинающих кубанских аграриев получат денежные гранты

СЕГОДНЯ 17:02 2019-09-12T17:02:00+03:00

Их можно направить на развитие производства

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На Кубани закончила работать комиссия, которая определила 50 победителей конкурса на получения финансовой поддержки в 2019 году. Они поделят между собой 110 млн рублей, которые поступили из федерального и краевого бюджетов.

- Больше всего, по 3 млн рублей, получат фермеры, решившие заняться разведением крупного рогатого скота мясного или молочного направлений. Остальным достанутся гранты в 1,5 млн рублей. Эти средства помогут покрыть до 90% стоимости проектов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Данная программа по поддержке начинающих сельхозпроизводителей стимулирует создание на Кубани новых субъектов малого и среднего предпринимательства, что поспособствует созданию новых рабочих мест и увеличит приток налоговых поступлений в краевую казну.

Напомним, кубанские аграрии показали себя в Австрии.

ИСТОЧНИК KP.RU