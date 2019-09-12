Сочинца, зарезавшего знакомого, задержали
В одном их кафе поселка Лоо 7 сентября неизвестный мужчина несколько раз ударил 42-летнего посетителя ножом в грудь. В результате потерпевший скончался на месте, а злоумышленник скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность 51-летнего злоумышленника и задержать его, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как пояснил задержанный, между ним и потерпевшим возник конфликт. Зайдя в кафе, он увидел своего оппонента, решил отомстить и нанес потерпевшему не менее 4- ударов ножом в грудь. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Назначено проведения ряда экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, на Кубани мужчина ранил ножом в грудь несовершеннолетнюю девушку.
ИСТОЧНИК KP.RU