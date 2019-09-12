2019-09-12T17:43:10+03:00
Происшествия

Сочинца, зарезавшего знакомого, задержали

Он нанес ему не менее 4-х ударов ножом
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В одном их кафе поселка Лоо 7 сентября неизвестный мужчина несколько раз ударил 42-летнего посетителя ножом в грудь. В результате потерпевший скончался на месте, а злоумышленник скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность 51-летнего злоумышленника и задержать его, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как пояснил задержанный, между ним и потерпевшим возник конфликт. Зайдя в кафе, он увидел своего оппонента, решил отомстить и нанес потерпевшему не менее 4- ударов ножом в грудь. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Назначено проведения ряда экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, на Кубани мужчина ранил ножом в грудь несовершеннолетнюю девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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