На Кубани потратили более 500 млн рублей на покупку жилья для детей-сирот

СЕГОДНЯ 18:02 2019-09-12T18:02:34+03:00

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В Краснодарском крае 140 выпускников детских домов получили квартиры. Средства на это выделяли из региональной казны.

- Только с начала 2019 года заключили муниципальные контракты на приобретение 586 жилых помещений. На это потратили порядка 500 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что при приемке такого жилья, к нему предъявляют повышенные требования.

Напомним, демографическая ситуация в Краснодарском крае стабилизировалась. Об этом говорили на региональном совещании по соцвопросам. Однако, в ряде муниципалитетов ситуация остается напряженной. Как отметили специалисты, это наблюдается в тех районах, где почти половина населения не посещали медицинские учреждения более одного года. Смертность среди тех, кто проходит диспансеризацию и наблюдается у врачей гораздо ниже, чем среди тех, кто игнорирует данные вопросы

ИСТОЧНИК KP.RU