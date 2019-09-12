На Кубани потратили более 500 млн рублей на покупку жилья для детей-сирот
В Краснодарском крае 140 выпускников детских домов получили квартиры. Средства на это выделяли из региональной казны.
- Только с начала 2019 года заключили муниципальные контракты на приобретение 586 жилых помещений. На это потратили порядка 500 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Стоит отметить, что при приемке такого жилья, к нему предъявляют повышенные требования.
Напомним, демографическая ситуация в Краснодарском крае стабилизировалась. Об этом говорили на региональном совещании по соцвопросам. Однако, в ряде муниципалитетов ситуация остается напряженной. Как отметили специалисты, это наблюдается в тех районах, где почти половина населения не посещали медицинские учреждения более одного года. Смертность среди тех, кто проходит диспансеризацию и наблюдается у врачей гораздо ниже, чем среди тех, кто игнорирует данные вопросы
ИСТОЧНИК KP.RU