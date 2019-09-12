В школе №16 и детсаду №232 Краснодара у детей нашли менингит

СЕГОДНЯ 18:32 2019-09-12T19:35:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Портал «Живая Кубань» сообщает со ссылкой на родителей, что в школах и детсадах крайцентра дети болеют менингитом. Например, в школе №16 старшеклассники из-за этого учатся только в одном кабинете. Якобы, это требование карантина во время эпидемии. В детском саду №232 оповестили родителей о бессрочном карантине по менингиту - у входа в садик висело объявление.

- Менингита нет, карантина и эпидемии нет, - рассказывает директор школы №16 Татьяна Ищенко. – У двух детей выявили гастроэнтерит, сейчас специалисты Роспотребнадзора обрабатывают кабинеты школы. Остальные подробности спросите в департаменте образования.

Заведующая детского сада №232 Галина Хилько отказалась давать комментарии.

- В школе № 16 менингита нет, в больницу попали 2 ученика с диагнозом "гастроэнтерит", учебное заведение работает в обычном режиме, карантина нет. В детском саду №232 закрыты 4 группы. Детей, ходивших в них госпитализировали с подозрением на менингит. Остальные группы работают, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU