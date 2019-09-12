В Краснодаре разыграют Кубок главы города по мини-футболу

СЕГОДНЯ 18:56 2019-09-12T18:56:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре на стадионе микрорайона «Губернский» 14 сентября в 8.00 начнутся финальные игры дворовых команд по мини-футболу. Они будут бороться за Кубок главы краевой столицы. На поле выйдут 24 команды.

- Турнир начался 29 июня. На его старте на главный трофей претендовали более 100 команд из всех внутригородских округов Краснодара. Они состязались в трех возрастных группах, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Всех желающих поддержать юных спортсменов ждут по адресу ул. им. Героя Яцкова, 15.

Напомним, 29 сентября в Краснодаре отметят День города. В честь праздника на главной улице пройдет спортивный забег «Город 226». Бегать по Красной в этот день уже стало традицией. В этом году более 3 тысячи жителей и гостей южной столицы примут участие в спортивном мероприятии

ИСТОЧНИК KP.RU