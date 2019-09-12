Более 230 кубанских педагогов освежили навыки самбо

СЕГОДНЯ 19:56 2019-09-12T19:56:52+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кубани завершился последний этап обучения учителей физической культуры, по программе проекта «Самбо в школу». Педагоги повышали квалификацию на базе Краснодарского университета физической культуры, спорта и туризма. Сюда приехали 233 физрука из 210 школ региона.

- Обучающимся рассказали о новых методиках преподавания данного вида спорта в средних учебных заведениях. Они прошли обширную практику, где отрабатывали приемы. По окончании курсов все педагоги получили удостоверения о повышении квалификации, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит напомнить, что до 2024 года центры единоборств заработают во всех 44 муниципалитетах Кубани. В 2020 году приемам самбо будут обучать учеников 356 школ.

Напомним, денежные поборы в кубанских школах – вне закона.

ИСТОЧНИК KP.RU