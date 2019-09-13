На Кубани в ДТП погибли 2 человека
12 сентября в Курганинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
На автодороге Армавир - Курганинск в районе поворота на хутор Свобода на лоб в лоб столкнулись две легковушки. Один из водителей выехал на полосу встречного движения.
- По предварительным данным, в аварии погибли два человека, еще четыре человека пострадали. Среди них есть девочка 2013 года рождения, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обстоятельства, послужившие причиной аварии, уточняются.
Напомним, утром 12 сентября в Туапсе произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария попала на камеры наружного видеонаблюдения, а после ее выложили в социальные сети. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU