2019-09-13T07:04:08+03:00
Происшествия

На Кубани в ДТП погибли 2 человека

Еще 4 были госпитализированы
Александра ПОДУШКО
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На Кубани в ДТП погибли 2 человекаНа Кубани в ДТП погибли 2 человекаФото: Архив "КП"
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12 сентября в Курганинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

На автодороге Армавир - Курганинск в районе поворота на хутор Свобода на лоб в лоб столкнулись две легковушки. Один из водителей выехал на полосу встречного движения.

- По предварительным данным, в аварии погибли два человека, еще четыре человека пострадали. Среди них есть девочка 2013 года рождения, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства, послужившие причиной аварии, уточняются.

Напомним, утром 12 сентября в Туапсе произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария попала на камеры наружного видеонаблюдения, а после ее выложили в социальные сети. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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