В Краснодаре на Симферопольской в эксплуатацию введен долгострой
В Краснодаре после вмешательства органов прокуратуры и администрации края были восстановлены права участников долевого строительства ЖК «Фрегат». Дом состоит из 194 квартир и находится на улице Симферопольской. Сроки завершения строительства объекта неоднократно переносились.
Органами прокуратуры края и контролирующими ведомствами принимались меры реагирования. Застройщика и органы местного самоуправления понуждали к устранению допущенных нарушений при возведении дома.
- В результате администрацией Краснодара выдано разрешение на ввод ЖК «Фрегат» в эксплуатацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Напомним, на Кубани в трех городских агломерациях, а также на региональных участках к нормативному состоянию приведено более 240 километров дорог. Их ремонт завершили на 2 месяца раньше. Об этом сообщил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU