СЕГОДНЯ 07:15 2019-09-13T07:15:00+03:00

В Краснодаре на Симферопольской в эксплуатацию введен долгострой Фото: Архив "КП"

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В Краснодаре после вмешательства органов прокуратуры и администрации края были восстановлены права участников долевого строительства ЖК «Фрегат». Дом состоит из 194 квартир и находится на улице Симферопольской. Сроки завершения строительства объекта неоднократно переносились.

Органами прокуратуры края и контролирующими ведомствами принимались меры реагирования. Застройщика и органы местного самоуправления понуждали к устранению допущенных нарушений при возведении дома.

- В результате администрацией Краснодара выдано разрешение на ввод ЖК «Фрегат» в эксплуатацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, на Кубани в трех городских агломерациях, а также на региональных участках к нормативному состоянию приведено более 240 километров дорог. Их ремонт завершили на 2 месяца раньше. Об этом сообщил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU