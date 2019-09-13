2019-09-13T07:15:00+03:00
Общество

В Краснодаре на Симферопольской в эксплуатацию введен долгострой

Сроки завершения строительства объекта неоднократно переносились
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Краснодаре на Симферопольской в эксплуатацию введен долгостройВ Краснодаре на Симферопольской в эксплуатацию введен долгостройФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснодаре после вмешательства органов прокуратуры и администрации края были восстановлены права участников долевого строительства ЖК «Фрегат». Дом состоит из 194 квартир и находится на улице Симферопольской. Сроки завершения строительства объекта неоднократно переносились.

Органами прокуратуры края и контролирующими ведомствами принимались меры реагирования. Застройщика и органы местного самоуправления понуждали к устранению допущенных нарушений при возведении дома.

- В результате администрацией Краснодара выдано разрешение на ввод ЖК «Фрегат» в эксплуатацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, на Кубани в трех городских агломерациях, а также на региональных участках к нормативному состоянию приведено более 240 километров дорог. Их ремонт завершили на 2 месяца раньше. Об этом сообщил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи спасатели помогли пострадавшим в ДТП
Администрация Краснодара приглашает горожан сыграть в футбол
Матвиенко и Шойгу посетили кубанский курень в парке «Зарядье»
В Новороссийске старшего судебного пристава оштрафовали
В горах Сочи мужчине стало плохо
В Новороссийске при буксировке погибли 3 члена экипажа плавкрана
Росавтодор оценил качество дорожных работ по нацпроекту в Сочи
Новый мэр Сочи остался без заместителей
Стали известны подробности о ДТП на Кубани с двумя погибшими
В Сочи пройдет командный Кубок России по настольному теннису
В Калининском районе берег реки очистили от незаконных строений
На Кубани задержали подозреваемого в угоне
В Сочи прошла акция «Стоп - мошенник!»
В Новопокровском районе пройдет «День здоровья»
В Краснодаре женщина зарезала ножом 71-летнего мужа
Школы Кубани присоединятся к «Неделе безопасности»
На Кубани парня задержали за кражу сельскохозяйственной техники
В Краснодаре на Корякина горел долгострой
В Краснодаре обновили одну из старейших спортплощадок города
В Сочи в аварии погиб водитель «семерки»
На Кубани отсняли кадры для фильма РГО