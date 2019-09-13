2019-09-13T09:48:45+03:00
Общество

В Краснодаре обновили одну из старейших спортплощадок города

Она находится во дворе дома по улице Красной
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краевой столице реконструировали одну из старейших спортивных площадок города по ул. Красной, 198/4. Она стала одной из шести, которые, по желанию горожан, отремонтируют до конца года.

- Данный объект находился в неудовлетворительном состоянии. При этом, здесь каждый день занимались дети. Ремонт начали в июне, а завершили в конце августа, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В ходе ремонта на 400 квадратных метрах площадки уложили новый асфальтобетон, а сверху постелили прорезиненное покрытие, полностью заменили ограждение. На поле появились ворота и баскетбольные щиты, а также соответствующая разметка.

Напомним, в Краснодаре на стадионе микрорайона «Губернский» 14 сентября в 8.00 начнутся финальные игры дворовых команд по мини-футболу. Они будут бороться за Кубок главы краевой столицы. На поле выйдут 24 команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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