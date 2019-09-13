СЕГОДНЯ 10:26 2019-09-13T10:26:37+03:00

В Краснодаре на Корякина горел долгострой Фото: Архив "КП"

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В Краснодаре утром 13 сентября произошло возгорание в многоэтажном доме по улице Карякина, 5.

- Заявка о пожаре на пульт дежурного поступила МЧС поступила в 09:22. В 09:27 было установлено, что происходит горение в строящемся доме на площади 20 квадратных метров. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений МЧС, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет.

Напомним, в поселке Верхнебаканском под Новороссийском 13 сентября потушили природный пожар. Ночью лесная подстилка перестала гореть, однако специалисты следили за местностью, чтобы не возникли новые очаги возгорания. Полностью пожар ликвидировали в 06:10.

ИСТОЧНИК KP.RU