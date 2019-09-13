2019-09-13T10:53:10+03:00
Общество

Школы Кубани присоединятся к «Неделе безопасности»

Акция пройдет во всех образовательных организациях края с 23 по 27 сентября
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводится «Неделя безопасности». В школах состоятся тематические занятия, конкурсы, открытые уроки, соревнования и другие массовые мероприятия по безопасности дорожного движения.

- Школьников приглашают принять участие в конкурсах «Светофорова наука», «Безопасная дорога Кубани», Всероссийской интернет-олимпиаде для учащихся, соревнованиях семейных команд «Безопасная дорога детям», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Краевые педагоги пройдут курсы повышения квалификации, которые состоятся в Нижегородском педагогическом университете в октябре.https://www.kuban.kp.ru/online/news/3605440/

Напомним, в Краснодаре обновили одну из старейших спортплощадок города. Она находится во дворе дома по улице Красной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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