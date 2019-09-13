2019-09-13T11:11:34+03:00
Здоровье

В Новопокровском районе пройдет «День здоровья»

Он состоится в субботу, 14 сентября
Александра ПОДУШКО
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В Новопокровском районе пройдет «День здоровья»В Новопокровском районе пройдет «День здоровья»
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Эта акция будет посвящена Всемирному дню оказания первой медицинской помощи. Врачи проведут прием в Новопокровской ЦРБ. Для участия в мероприятии запись и направление не нужны.

Каждый желающий получит консультацию от терапевта, нарколога, хирурга, травматолога, врача функциональной диагностики, психолога, фельдшера. Граждане смогут пройти диагностические исследования: анализ крови, аппаратные обследования организма – маммографию, флюорографию, ЭКГ, УЗИ брахицефальных артерий.

- В рамках «Дня здоровья» врачи расскажут жителям, как оказать себе или другому человеку первую медпомощь в экстренных случаях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в этом году почти 200 молодых специалистов начали работать в сельских больницах Кубани. В крае действует проект «Земский доктор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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