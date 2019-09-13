В Новопокровском районе пройдет «День здоровья»
Эта акция будет посвящена Всемирному дню оказания первой медицинской помощи. Врачи проведут прием в Новопокровской ЦРБ. Для участия в мероприятии запись и направление не нужны.
Каждый желающий получит консультацию от терапевта, нарколога, хирурга, травматолога, врача функциональной диагностики, психолога, фельдшера. Граждане смогут пройти диагностические исследования: анализ крови, аппаратные обследования организма – маммографию, флюорографию, ЭКГ, УЗИ брахицефальных артерий.
- В рамках «Дня здоровья» врачи расскажут жителям, как оказать себе или другому человеку первую медпомощь в экстренных случаях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, в этом году почти 200 молодых специалистов начали работать в сельских больницах Кубани. В крае действует проект «Земский доктор».
ИСТОЧНИК KP.RU