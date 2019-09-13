2019-09-13T11:15:31+03:00
Общество

В Сочи прошла акция «Стоп - мошенник!»

Ее провели полицейские курорта
Максим ОСОКИН
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Фото: 23.мвд.рфФото: 23.мвд.рф
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В Лазаревском районе Сочи полицейские провели акцию «Стоп - мошенник!» Сотрудники правоохранительных органов раздавали прохожим памятки с правилами безопасного поведения.

- Чаще всего жертвами мошенников становятся доверчивые граждане. Наша задача – напомнить им о бдительности и осторожности, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также в Сочи участковые уполномоченные провели несколько встреч с местными жителями. Они рассказали о простых правилах, которые надо соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Напомним, сотрудник одного из банков Краснодара написал заявление в полицию на своего начальника. По его словам, управляющая отделением присвоила почти 7,5 млн рублей вкладчиков. Сейчас полиция устанавливает достоверность сведений, а также все обстоятельства возможного инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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