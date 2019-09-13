2019-09-13T11:49:07+03:00
Спорт

В Сочи пройдет командный Кубок России по настольному теннису

Он состоится с 16 по 20 сентября
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи пройдет турнир по настольному теннису. Эти соревнования вторые по значимости после чемпионата страны. Состязание пройдет с 16 по 20 сентября в Тренировочном центре для фигурного катания и шорт-трека ФГБУ «Юг Спорт».

- Бороться за почетный трофей будут 32 команды – 16 мужских и 16 женских. Это сильнейшие региональные сборные, занявшие первые восемь мест на чемпионате России в 2019 году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

16 команд по результатам жеребьевки будут разбиты на четыре группы Игры пройдут по круговой системе. Сборные, которые займут первые два места, выйдут в четвертьфинал. Там уже разыграют награды.

Напомним, в Краснодаре разыграют Кубок главы города по мини-футболу. Финальные игры пройдут 14 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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