В Сочи пройдет командный Кубок России по настольному теннису
В Сочи пройдет турнир по настольному теннису. Эти соревнования вторые по значимости после чемпионата страны. Состязание пройдет с 16 по 20 сентября в Тренировочном центре для фигурного катания и шорт-трека ФГБУ «Юг Спорт».
- Бороться за почетный трофей будут 32 команды – 16 мужских и 16 женских. Это сильнейшие региональные сборные, занявшие первые восемь мест на чемпионате России в 2019 году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
16 команд по результатам жеребьевки будут разбиты на четыре группы Игры пройдут по круговой системе. Сборные, которые займут первые два места, выйдут в четвертьфинал. Там уже разыграют награды.
Напомним, в Краснодаре разыграют Кубок главы города по мини-футболу. Финальные игры пройдут 14 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU