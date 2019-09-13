2019-09-13T11:57:19+03:00
Происшествия

Стали известны подробности о ДТП на Кубани с двумя погибшими

В аварии также пострадали 4 человека
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
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В Краснодарском крае 12 сентября около 15:00 в районе 26-километра автодороги Армавир - Курганинск произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 30-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Джетта» выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автомобилем «ФАВ» под управлением 30-летнего мужчины.

- В результате происшествия оба водителя и 31-летняя пассажирка автомобиля «ФАВ» с травмами были госпитализированы. 71-летняя и 52-летняя женщины погибли. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Информация о пострадавшем ребенке не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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