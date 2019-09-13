Росавтодор оценил качество дорожных работ по нацпроекту в Сочи

СЕГОДНЯ 12:10 2019-09-13T12:10:41+03:00

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Замруководителя Федерального дорожного агентства Евгений Носов осмотрел несколько улиц в Сочи. Они были отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Проинспектировали улицы Конституции СССР, Несебрскую, Островского, Театральную, Октября и 50 лет СССР. Дорожные работы на этих участках оценили положительно, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также замруководителя Федерального дорожного агентства отметил высокую социальную значимость нацпроекта для крупнейшего российского курорта.

Напомним, на Кубани ремонт дорог по нацпроекту завершился на два месяца раньше срока. На это было направлено 3,9 миллиарда рублей. В Краснодарской агломерации отремонтировали 51 объект общей протяженностью 67 километров. В Сочи восстановили 64 территории длиной в 85 километров, а в Новороссийске – 14 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU