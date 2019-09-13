2019-09-13T12:10:41+03:00
Общество

Росавтодор оценил качество дорожных работ по нацпроекту в Сочи

Ведомство дало положительную оценку
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Замруководителя Федерального дорожного агентства Евгений Носов осмотрел несколько улиц в Сочи. Они были отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Проинспектировали улицы Конституции СССР, Несебрскую, Островского, Театральную, Октября и 50 лет СССР. Дорожные работы на этих участках оценили положительно, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также замруководителя Федерального дорожного агентства отметил высокую социальную значимость нацпроекта для крупнейшего российского курорта.

Напомним, на Кубани ремонт дорог по нацпроекту завершился на два месяца раньше срока. На это было направлено 3,9 миллиарда рублей. В Краснодарской агломерации отремонтировали 51 объект общей протяженностью 67 километров. В Сочи восстановили 64 территории длиной в 85 километров, а в Новороссийске – 14 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи спасатели помогли пострадавшим в ДТП
Администрация Краснодара приглашает горожан сыграть в футбол
Матвиенко и Шойгу посетили кубанский курень в парке «Зарядье»
В Новороссийске старшего судебного пристава оштрафовали
В горах Сочи мужчине стало плохо
В Новороссийске при буксировке погибли 3 члена экипажа плавкрана
Новый мэр Сочи остался без заместителей
Стали известны подробности о ДТП на Кубани с двумя погибшими
В Сочи пройдет командный Кубок России по настольному теннису
В Калининском районе берег реки очистили от незаконных строений
На Кубани задержали подозреваемого в угоне
В Сочи прошла акция «Стоп - мошенник!»
В Новопокровском районе пройдет «День здоровья»
В Краснодаре женщина зарезала ножом 71-летнего мужа
Школы Кубани присоединятся к «Неделе безопасности»
На Кубани парня задержали за кражу сельскохозяйственной техники
В Краснодаре на Корякина горел долгострой
В Краснодаре обновили одну из старейших спортплощадок города
В Сочи в аварии погиб водитель «семерки»
На Кубани отсняли кадры для фильма РГО