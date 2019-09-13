2019-09-13T13:30:43+03:00
Происшествия

В Краснодаре на вокзале у жительницы Сочи украли телефон

Кражу раскрыли по горячим следам
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре на вокзале у жительницы Сочи украли телефонВ Краснодаре на вокзале у жительницы Сочи украли телефонФото: Архив "КП"
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К транспортным полицейским на железнодорожном вокзале Краснодар-1 обратилась жительница Сочи. Женщина рассказала, что несколько минут назад оставила у кассы свой телефон. А когда она вернулась за ним, его уже там не было.

- По горячим следам полицейские задержали ранее не судимого 44-летнего жителя Краснодара. Он рассказал, что когда покупал билет, увидел телефон возле кассы и решил забрать его себе. Средство связи вернули девушке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража).

Напомним, на Кубани парня задержали за кражу сельскохозяйственной техники. Общая сумма ущерба составила более 350 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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