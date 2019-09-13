«Зимняя вишня» ничему не научила: Почти все торговые центры Кубани не отвечают требованиям пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-13T13:36:27+03:00

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Практически 100% торгово-развлекательных центров в Южном федеральном округе не соответствуют установленным требованиям пожарной безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время совещания в Волгограде. При этом, проверки показали, что больше всего нарушений выявлено в ТРЦ Крыма и Краснодарского края.

- Нарушения находили в каждом втором объекте массового пребывания граждан и практически во всех ТРЦ, - заявил секретарь Совбеза РФ.

Он призвал глав регионов обратить на эту проблему пристальное внимание и принять меры, чтобы нарушения были устранены в кратчайшие сроки.

Секретарь Совбеза напомнил, что в 2018 году на территории ЮФО произошло почти 60 тысяч пожаров, в которых погибли 722 человека.

Напомним, В Краснодаре на Корякина сегодня утром горел долгострой.

ИСТОЧНИК KP.RU