2019-09-13T14:07:43+03:00
Экономика

Более 100 тысяч тон яблок собрали кубанские садоводы

Погода помогает им убирать урожай
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае уже собрали более 100 тысяч тонн яблок. Садоводы отмечают, что установившаяся хорошая погода, позволяет убирать урожай с минимальными потерями. Средняя урожайность составляет более 184 ц/га.

- С начала 2019 года в региона собрали свыше 125 тысяч тонн фруктов и ягод. Наибольшие показатели продемонстрировали Славянский, Динской и Абинский районы, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит напомнить, что ранее Роспатент зарегистрировал географическое наименование «Кубанские яблоки». Краснодарский край остается в лидерах среди регионов по развитию садоводства. В нынешнем году на поддержку отрасли направили свыше 600 млн рублей.

Напомним, на Кубани закончила работать комиссия, которая определила 50 победителей конкурса на получения финансовой поддержки в 2019 году. Они поделят между собой 110 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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