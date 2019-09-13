На Кубани выросло число преступлений
В Краснодарском крае с начала года зарегистрировали почти 41,5 тысячу преступлений.
- По сравнению с 2018-м прирост составил 4,2%, - говорится в материалах портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ.
По количеству совершенных преступлений Кубань занимает третье место в России. В лидерах антирейтинга – Москва. Следом за Краснодарским краем идут: Московская, Челябинская и Ростовская области.
Напомним, в одном их кафе поселка Лоо 7 сентября неизвестный мужчина несколько раз ударил 42-летнего посетителя ножом в грудь. В результате потерпевший скончался на месте, а злоумышленник скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность 51-летнего злоумышленника и задержать его. Он пояснил, что пошел на убийство из-за ссоры с потерпевшим.
ИСТОЧНИК KP.RU