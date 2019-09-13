На Кубани выросло число преступлений

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-13T14:15:47+03:00

Их количество увеличилось, по сравнению с минувшим годом, более чем на 4%

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В Краснодарском крае с начала года зарегистрировали почти 41,5 тысячу преступлений.

- По сравнению с 2018-м прирост составил 4,2%, - говорится в материалах портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

По количеству совершенных преступлений Кубань занимает третье место в России. В лидерах антирейтинга – Москва. Следом за Краснодарским краем идут: Московская, Челябинская и Ростовская области.

Напомним, в одном их кафе поселка Лоо 7 сентября неизвестный мужчина несколько раз ударил 42-летнего посетителя ножом в грудь. В результате потерпевший скончался на месте, а злоумышленник скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность 51-летнего злоумышленника и задержать его. Он пояснил, что пошел на убийство из-за ссоры с потерпевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU