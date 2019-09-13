В Сочи юноша пытался покончить с собой, не желая ехать в институт

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-13T15:09:02+03:00

В Сочи молодой человек пытался свести счеты с жизнью Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Трагедией чуть не закончилась ссора матери и сына в Сочи.

- В дежурную часть поступило сообщение о том, что 4-ю городскую больницу поступил 21-летний юноша с проникающим ножевым ранением грудной клетки, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В ходе опроса матери потерпевшего выяснилось, что парень должен был отправиться на учебу в один из ВУЗов Ростова-на-Дону. Однако молодой человек наотрез отказывался уезжать. Когда ссора достигла пика, он схватил нож и ударил себя в грудь. Бригаду скорой помощи ему вызвала мать.

В данный момент по данному факту проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Краснодаре женщина зарезала ножом 71-летнего мужа. Мужчина умер от полученных ранений.

ИСТОЧНИК KP.RU