На Старокубанском кольце в Краснодаре погаснут светофоры

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-13T16:58:57+03:00

Они не будут работать в ночь с 13 на 14 сентября

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В Краснодаре на Старокубанском кольце сегодня не будут работать светофоры. Их отключат в 22:00 сегодня и включат 14 сентября в 2 часа ночи. За это время специалисты заменят необходимое оборудование.

- На время отключения светофорных объектов на Старокубанском кольце будут дежурить сотрудники ГИБДД, которые обеспечат безопасность. Водителей просят быть внимательными, и взаимовежливыми, а также строго соблюдать ПДД, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Светофорный объект «ул. Ставропольская — ул. Старокубанская» состоит из 18 электронных регулировщиков для транспорта, а также 4 — для трамваев.

Старокубанское кольцо реконструировали этим летом. Здесь появились 4 новых полосы – по две в каждую сторону по улице Ставропольской.

Напомним, в Краснодаре отремонтировали 9 пешеходных переходов. В них заменили перегоревшие лампочки, поврежденные фрагменты плитки.

ИСТОЧНИК KP.RU