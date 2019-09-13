2019-09-13T17:36:44+03:00
Общество

На расчистку русел кубанских рек потратят 100 млн рублей

Их распределят между муниципалитетами
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На Кубани в 2020 году начнут выделять муниципалитетам субсидии на расчистку русел рек. Деньги нашли в краевой казне.

- В данный момент такие работы проводят только для ликвидации ЧС. Внесенные поправки в краевой закон позволят убирать стволы деревьев, коряги и прочий мусор, не дожидаясь разгула стихии, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что с 2016 года расчистили более 80 км русел кубанских рек.

Напомним, в Краснодарском крае к началу 2020 года определят границы подтапливаемых зон. После этого из них расселят людей и запретят здесь строительство. Только за последние пять лет на ликвидацию последствий ЧС на кубани потратили 5 млрд рублей. Определение границ зон, которые может подтопить в случае неблагоприятных погодных условий поможет не только спасти жизни людей в случае возникновения ЧС, но и минимизировать убытки для краевого бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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