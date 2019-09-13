У побережья Анапы посчитают дельфинов

СЕГОДНЯ 18:43 2019-09-13T18:43:26+03:00

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В Анапу приедет группа ученых, которые будут наблюдать и вести подсчет дельфинов. Они будут следить за млекопитающими с борта самолета-амфибии.

- Это международный проект, мероприятия которого проходят по всему побережью Черного моря. Наша страна присоединилась к нему впервые. Ученые будут наблюдать за двумя млекопитающими, которые обитают в море: дельфинами и морскими свиньями, - рассказали «КП» - Кубань» организаторы проекта.

О необходимости изучать и вести учет черноморских дельфинов давно говорят ученые нашей страны. Фонд «Чистые моря» присоединился к поиску решений этой задачи и к проекту удалось привлечь внимание общественности и бизнеса.

Напомним, в Анапе прошло расширенное совещание по вопросу соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в селе Сукко. Его участники побывали в поселке, где оценили состояние систем водоснабжения и водоотведения.

ИСТОЧНИК KP.RU