На Кубани пастуха насмерть затоптал бык

СЕГОДНЯ 19:09 2019-09-13T19:13:04+03:00

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На Кубани полицейские изучают обстоятельства смерти мужчины. Его обнаружили с многочисленными телесными повреждениями.

- Недалеко от хутора Чесноки хозяин стада обнаружил тело пастуха. Он сообщил об этом в полицию. Прибывшие сотрудники изучили место происшествие и тело погибшего, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Потерпевший получил множественные телесные повреждения. Судя по их характеру, на мужчину напал бык и затоптал его. Тело отправлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту смерти мужчины назначена проверка. После ее проведения будет принято процессуальное решение.

Напомним, на Кубани возбуждено уголовное дело по статье убийство после обнаружения в Сочи по дороге в село Красная Воля скелетированных останков женщины. Предположительно над телом «поработали» дикие животные. Позднее сотрудница кинологической службы при помощи собаки в 5 метрах от тела нашла обглоданный череп.

ИСТОЧНИК KP.RU