В Новороссийске 88-летняя пенсионерка чуть не погибла за запертой дверью

СЕГОДНЯ 20:24 2019-09-14T20:24:29+03:00

На помощь ей пришли спасатели

Изменить размер текста: A A

В городе-герое участковый обратился за помощью к спасателям, чтобы вызволить 88-летнюю женщину. Как стало известно, в одном из домов на улице Дзержинского живет одинокая бабушка. Пожилая женщина захлопнула дверь, а вот открыть ее самостоятельно не смогла.

- Спасатели при помощи слесарных инструментов и в присутствии участкового уполномоченного вскрыли дверь, - сообщил РИА «Регион online» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

С бабушкой все в порядке.

А вот сломанной двери точно нужен мастер. Сейчас спасатели ищут добровольцев, которые смогут помочь одинокой пенсионерке. Все адреса есть у диспетчера службы спасения.

Напомним, ранее в Анапе спасли женщину, унесенную в открытое море на надувном фламинго. Из-за ветра она оказалась на расстоянии двух километров от берега.

ИСТОЧНИК KP.RU