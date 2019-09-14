2019-09-14T20:24:29+03:00
Общество

В Новороссийске 88-летняя пенсионерка чуть не погибла за запертой дверью

На помощь ей пришли спасатели
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: instagram.com/alekseioderovФото: instagram.com/alekseioderov
Изменить размер текста:

В городе-герое участковый обратился за помощью к спасателям, чтобы вызволить 88-летнюю женщину. Как стало известно, в одном из домов на улице Дзержинского живет одинокая бабушка. Пожилая женщина захлопнула дверь, а вот открыть ее самостоятельно не смогла.

- Спасатели при помощи слесарных инструментов и в присутствии участкового уполномоченного вскрыли дверь, - сообщил РИА «Регион online» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

С бабушкой все в порядке.

А вот сломанной двери точно нужен мастер. Сейчас спасатели ищут добровольцев, которые смогут помочь одинокой пенсионерке. Все адреса есть у диспетчера службы спасения.

Напомним, ранее в Анапе спасли женщину, унесенную в открытое море на надувном фламинго. Из-за ветра она оказалась на расстоянии двух километров от берега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Юбилейном микрорайоне Краснодара появилась аллея кленов
Отравившихся таблетками школьниц на Кубани выписали из больницы
На Кубани мужчину, изнасиловавшего 13-летнюю падчерицу, нашли спустя месяц
В Анапе спасли женщину, унесенную в открытое море на надувном фламинго
«Меня родители обижают»: На Кубани мальчик зашел в дом к незнакомой женщине и попросил о помощи
ДТП под Ярославлем, в котором погибли семь человек, спровоцировал уроженец Кубани
На трассе в Сочи образовалась многокилометровая пробка
Краснодарский депутат отсудил у активиста 1 рубль за клевету
В Темрюкском районе мужчина изнасиловал своего отца
Сочинские спасатели эвакуировали жильцов во время пожара в доме
На Кубани автоледи устроила ДТП с участием трех машин
В Ростове задержали педофила, который 9 лет назад совратил девочку в Новороссийске
Погода 14-15 сентября в Краснодарском крае: в выходные ветер стихнет
Дрифт по-сочински: Водитель на иномарке перекрыл трассу
Температура воды в Черном море 14 сентября 2019: прохладнее всего купаться в Анапе
Смертельный полет: в Кабардино-Балкарии при столкновении двух парапланов погиб краснодарец
На Кубани открыли еще один малобюджетный спортивный комплекс шаговой доступности
На Кубани пастуха насмерть затоптал бык