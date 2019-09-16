2019-09-16T09:53:37+03:00
Происшествия

Оштрафован пилот, который задел полосу хвостом при посадке в Краснодаре

Авиационный инцидент произошел по причине ошибки пилотирования
Александра ПОДУШКО
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Жесткая посадка в КраснодареЖесткая посадка в Краснодаре
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Пилот авиакомпании «Глобус» оштрафован за инцидент при посадке Boeing 737-800 в аэропорту Краснодара. Тогда самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу.

- Прокуратура провела проверку по данному факту провела проверку. Было установлено, что во время посадки в аэропорту Краснодара самолет Boeing 737-800 коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы. Это привело к повреждениям обшивки и элементов воздушного судна. На его борту находились 170 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе Новосибирской транспортной прокуратуры.

Все случилось из-за ошибки пилотирования, а также ненадлежащего использование требования Федеральных авиационных правил. Генеральному директору ООО «Глобус» было внесено представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого члены экипажа привлечены к дисциплинарной ответственности. Также командир и второй пилот оштрафованы.

Напомним, инцидент произошел в Краснодарском аэропорту ночью 15 июня. Жесткую посадку совершил самолет авиакомпании «Сибирь», следовавший из московского аэропорта Домодедово. Boeing 737-800 с бортовым номером VP-BNG вылетел из столицы по расписанию в 23:50 14 июня и подходил к аэропорту Пашковский около 2 часов ночи.

Но при посадке самолет жестко ударился о взлетно-посадочную полосу и пилоты решили уйти на второй круг. Следующая попытка оказалась удачной и борт благополучно прибыл в аэропорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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