В Туапсинском районе со скалы сняли фотокорреспондента из Краснодара

СЕГОДНЯ 11:07 2019-09-16T11:07:36+03:00

Он забрался на 50-метровую скалу и не смог самостоятельно спуститься

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27-летний краснодарский фотокорреспондент отправился в свой отпуск в Туапсинский район Краснодарского края.

Здесь 15 сентября за редкими кадрами он забрался на 50-метровую скалу возле центрального пляжа Бухты Инал. Спуститься по осыпному склону самостоятельно он не смог.

Парень по телефону вызвал спасателей. На место выехали сотрудники Туапсинского отряда «Кубань-СПАС».

- Его быстро нашли и при помощи альпинистского снаряжения спустили на берег. Медицинская помощь фотокорреспонденту не понадобилась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Напомним, в городе-герое участковый обратился за помощью к спасателям, чтобы вызволить 88-летнюю женщину. Как стало известно, в одном из домов на улице Дзержинского живет одинокая бабушка. Пожилая женщина захлопнула дверь, а вот открыть ее самостоятельно не смогла.

ИСТОЧНИК KP.RU