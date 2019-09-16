В Туапсинском районе со скалы сняли фотокорреспондента из Краснодара
27-летний краснодарский фотокорреспондент отправился в свой отпуск в Туапсинский район Краснодарского края.
Здесь 15 сентября за редкими кадрами он забрался на 50-метровую скалу возле центрального пляжа Бухты Инал. Спуститься по осыпному склону самостоятельно он не смог.
Парень по телефону вызвал спасателей. На место выехали сотрудники Туапсинского отряда «Кубань-СПАС».
- Его быстро нашли и при помощи альпинистского снаряжения спустили на берег. Медицинская помощь фотокорреспонденту не понадобилась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».
Напомним, в городе-герое участковый обратился за помощью к спасателям, чтобы вызволить 88-летнюю женщину. Как стало известно, в одном из домов на улице Дзержинского живет одинокая бабушка. Пожилая женщина захлопнула дверь, а вот открыть ее самостоятельно не смогла.
ИСТОЧНИК KP.RU