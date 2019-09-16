2019-09-16T11:47:08+03:00
Происшествия

В Сочи спасатели помогли пострадавшим в лобовом ДТП

Их передали медикам скорой
Александра ПОДУШКО
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Фото: ЮРПСО МЧС РоссииФото: ЮРПСО МЧС России
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Ночью 16 сентября от дежурного оператора «112» в спасотряд МЧС поступило сообщение. Говорилось о лобовом столкновении двух легковых автомобилей на Красной Поляне.

Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО прибыли на улицу Защитников Кавказа. При помощи гидравлического инструмента они извлекли 41-летнего и 21-летнего пострадавших. Их передали медикам.

- Тело 24-летнего погибшего достали из автомобиля марки ВАЗ-2114 и передали сотрудникам полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, в Туапсинском районе со скалы сняли фотокорреспондента из Краснодара. Он забрался на 50-метровую возвышенность и не смог самостоятельно спуститься. Медицинская помощь фотокорреспонденту не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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