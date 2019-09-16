2019-09-16T12:36:13+03:00
Общество

В Краснодаре к хутору Копанскому построят прямую дорогу

Проект будет готов к реализации в конце этого года
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре к хутору Копанскому построят прямую дорогуВ Краснодаре к хутору Копанскому построят прямую дорогу
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О новой прямой дороге рассказал глава города на встрече с жителями шести пригородных населенных пунктов, которая прошла в хуторе Копанском.

Она уменьшит существующие пробки на Западном обходе, поможет ежедневно добираться на работу и домой десяткам тысяч жителей. Также по новой магистрали поедет часть грузового транспорта, дорога нужна и для прямого пути к новому городскому кладбищу. Проект планируют сделать до конца 2019 года.

- Работы займут два года. По новой трассе можно будет проехать уже в 2021 году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, внутригородские округа Краснодара получат технику для оперативного ремонта «гравиек». Такое решение озвучил глава города на встрече с жителями шести пригородных населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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