2019-09-16T13:15:41+03:00
Общество

Вячеслав Колесников вступил в должность начальника транспортной полиции Краснодара

До этого два месяца он возглавлял управление в качестве исполняющего обязанности
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Подполковник полиции Вячеслав Колесников официально назначен начальником Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте. Он два месяца был исполняющим обязанности.

- Нового руководителя представили 16 сентября на собрании личного состава управления.Удостоверение начальника Краснодарского управления Вячеславу Колесникову вручил начальник Управления на транспорте МВД России по ЮФО Андрей Рыбинский, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Колесников родился в 1974 году в Ростове-на-Дону. В 2006 году он окончил Ростовский государственный университет путей сообщения, в 2000 году - Ростовский юридический институт МВД России.

В органах внутренних дел России служит с 1997 года. С 2010 года был начальником Туапсинского линейного отделения ОВД Сочинского ЛУВДТ. В июне вступил в должность исполняющего обязанности начальника Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.

Напомним, мэр Сочи назначил новых заместителей. Количество замов сократили с 10 до 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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