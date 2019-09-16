В Краснодаре горели хозпостройки на улице Длинной

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-16T13:31:33+03:00

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Сообщение о пожаре в Краснодаре на улице Длинной на пульт дежурного МЧС поступило в 12:30 16 сентября. В 12:31 к месту ЧП были направлены силы и средства местного гарнизона.

В 12:37 огнеборцы установили, что горят хозпостройки на площади 30 квадратных метров. Пожар локализовали в 12:42, полностью потушили – в 13:13 уже на площади 40 квадратных метров.

- Было задействовано 2 отделения и 7 человек личного состава, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарском краю.

Напомним, в Краснодаре из бизнес-центра эвакуировали 103 человека. Здесь произошло испарение из вентиляции. На место ЧП было направлено 8 единиц техники и 19 человек личного состава МЧС России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/732324" frameborder="0"></iframe> Пожар в Краснодаре на улице Длинной.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU